Im Oktober sind vor allem diese Aktien für die Ewigkeit einen Blick wert und Anleger sollten sich eventuell diese drei spannenden Titel für immer ins Depot legen. Aktien für die Ewigkeit zu finden ist definitiv nicht einfach. Selbst wenn man von einem Unternehmen überzeugt ist, so heißt dies noch lange nicht, dass dieses auch in zwanzig oder dreißig Jahren noch so gut dastehen wird wie jetzt. Um Anlegern die Auswahl zu erleichtern, hat Börse Online ...

Den vollständigen Artikel lesen ...