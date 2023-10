Ferdinand Dudenhöffer leitet das CAR-Center Automotive Research in Duisburg und ist gefühlt seit Jahrzehnten der Ansprechpartner für Medien, wenn es um Autos geht. Über die Jahre hat Dudenhöfer viele Trends kommen und gehen sehen. In seinem aktuellen Gastkommentar im Handelsblatt hat Dudenhöffer kein Blatt vor den Mund genommen und eine Neuerung identifiziert, die unabhängig von der Elektrifizierung der Branche über Sieg und Niederlage entscheiden kann - was New Manufacturing wirklich bedeutet und wie sich der Umbruch für Auto-Aktien auswirken könnte. Eine Bestandsaufnahme.

