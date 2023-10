Zusammen mit den Aktienmärkten befinden sich auch zahlreiche für die Industrie wichtige Metalle im Sinkflug, darunter auch Platin. In dieser Handelswoche scheint das Industriemetall aus einem abwärts gerichteten Trendkanal nach unten wegzubrechen, was den Ausverkauf demnächst noch beschleunigen könnte. Insgesamt schwankt der Platin-Future seit 2021 zwischen 824 und in der Spitze 1.177 US-Dollar grob seitwärts, wobei die jüngeren Verlaufshochs immer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...