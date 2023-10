Die Renk Group AG gibt bekannt, dass der geplante Börsengang im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse nicht am 5. Oktober 2023 stattfinden wird. Gründe dafür seien Veränderungen im aktuellen Marktumfeld: "In den letzten Tagen hat sich das Marktumfeld spürbar eingetrübt", so der Getriebebauer, dessen Produkte vor allem in Panzern zum Einsatz ...

