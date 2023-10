Der DAX ist am Vortag zunächst weiter abgetaucht und hat im Tagestief 14.944 Punkte erreicht. In der Folge konnte der DAX aber wieder zulegen und deutlich höher bei 15.136 Punkten mit einer bullischen Tageskerze aus dem Handel gehen. Vorbörslich zeigt sich der DAX am heutigen Donnerstag erneut etwas höher im Bereich von 15.160 Punkten. Der DAX befindet sich in einer Gegenbewegung, nach dem vorherigen Kursrutsch. Diese könnte noch bis in den Bereich ...

