Corporate News

Deutsche Familienversicherung ist "Arbeitgeber der Zukunft" und startet duales Studienprogramm

Ausgezeichnet als "Arbeitgeber der Zukunft" vom Deutschen Innovationsinstitut

Start eines dualen Studienangebots für Informatik

Partnerschaft mit TU Darmstadt und University of Applied Sciences Frankfurt

Attraktiver Arbeitgeber für IT-Fachkräfte

Frankfurt am Main, 05. Oktober 2023 - Die DFV Deutsche Familienversicherung AG ("Deutsche Familienversicherung"), der führende Direktversicherer aus Frankfurt, wurde vom Deutschen Innovationsinstitut und dem DUP-Unternehmermagazin als "Arbeitgeber der Zukunft" ausgezeichnet. Hauptgründe für die Auszeichnung sind die "Zukunftsorientierung" und die "Qualität als Arbeitgeber" der Deutschen Familienversicherung. Darüber hinaus hat das Frankfurter Unternehmen entschieden, ein duales Studienprogramm für den Bereich Informatik anzubieten.

"Wir haben die Versicherungsbranche moderner gemacht und wir werden weiter Innovationsvorreiter sein. Mit den Versicherungsprodukten haben wir angefangen und machen nun mit Künstlicher Intelligenz weiter.", kommentiert Dr. Stefan Knoll, Vorsitzender des Vorstands und Gründer der Deutschen Familienversicherung.

Duales IT-Studium beim digitalen Direktversicherer

Die Deutsche Familienversicherung hat sich entschlossen, gemeinsam mit ihren Partnern, der Technischen Universität Darmstadt als auch der Frankfurt University of Applied Sciences, Studierende für das Studium der Informatik dual auszubilden.

Während der Praxisphasen werden die Studierenden in Frankfurt vor Ort bei der Deutschen Familienversicherung ausgebildet und direkt an den spannenden IT-Projekten des digitalen Direktversicherers mitarbeiten. Die Theoriephasen des Studiums finden in einer der beiden Partner-Hochschulen statt. Dabei haben die Bewerber freie Wahl, an welcher der beiden Hochschulen sie studieren möchten. Das Programm ist zum Semesterbeginn des aktuellen Wintersemesters am 01.10.2023 gestartet. Weitere Informationen zur Karriere bei der Deutschen Familienversicherung finden Sie hier , sowie einen aktuellen Recruiting-Spot hier .

Attraktiver Arbeitgeber für IT-Fachkräfte

Die Deutsche Familienversicherung verfügt über eines der modernsten IT-Systeme der europäischen Versicherungsbranche. Die 2014 fertiggestellte IT-Plattform arbeitet java- und event-basiert und ermöglicht somit die Verwendung modernster IT-Lösungen, Künstlicher Intelligenz sowie Robotic. Und moderne Technik ist attraktiv für leistungsstarke und gut ausgebildete Mitarbeiter. Bei der Deutschen Familienversicherung treffen IT-Fachkräfte nicht auf Legacy-Systeme aus den 70er, 80er und 90er Jahren, sondern können ihr in der Ausbildung bzw. Studium erlerntes Wissen tatsächlich unmittelbar in der Praxis einsetzen. Diese Tatsache kombiniert mit flachen Hierarchien und schnellen Entscheidungswegen eines digitalen Direktversicherers ermöglichen agilen Arbeiten und flexible Projektarbeit, unabhängig vom Arbeitsort. So ist mobiles Arbeiten bei der Deutschen Familienversicherung standortunabhängig möglich und erleichtert so die Akquise gut ausgebildeter Fachkräfte.



Ihr Ansprechpartner

Lutz Kiesewetter

Direkt Investor Relations & Public Relations

Tel.: +49 69 74 30 46 396

E-Mail: Lutz.Kiesewetter@deutsche-familienversicherung.de



Über die DFV Deutsche Familienversicherung AG

Die DFV Deutsche Familienversicherung AG (ISIN DE000A2NBVD5) ist ein führender Direktversicherer. Die DFV deckt als digitales Versicherungsunternehmen mit eigenen Produkten die komplette Wertschöpfungskette ab. Ziel des Direktversicherers ist es, Versicherungsprodukte anzubieten, die Menschen wirklich brauchen und sofort verstehen ("Einfach. Vernünftig."). Die DFV bietet ihren Kunden vielfach ausgezeichneten Krankenzusatzversicherungen (Zahn-, Kranken-, Pflegezusatz-versicherung) sowie Unfall- und Sachversicherungen an. Auf Basis des hochmodernen und skalierbaren, in-house entwickelten IT-Systems setzt das Unternehmen mit durchweg digitalen Produktdesigns neue Maßstäbe in der Versicherungsbranche.

www.deutsche-familienversicherung.de

