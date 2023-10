Umbruch im Autosektor: Hypercharge Networks Corp. profitiert vom Trend zum Elektrofahrzeug

Anzeige / Werbung

Hypercharge Networks Corp. bieten Wachstumsaussichten in Bezug auf die Verbreitung von Elektrofahrzeugen ("EV")

Die steigende Nachfrage des EV-Marktes nach mehr Ladestationen¹

Elektrofahrzeuge könnten schon in knapp 10 Jahren die Hälfte der Autoverkäufe ausmachen

Liebe Leserinnen und Leser,

Der Verbrennungsmotor ist seit über einem Jahrhundert praktisch konkurrenzlos, aber der Status quo ändert sich mit der massenhaften Einführung von E-Fahrzeugen. Mit der zunehmenden Verbreitung von E-Fahrzeugen und der starken Unterstützung durch staatliche Anreize werden der Markt für E-Fahrzeuge und die damit verbundenen Branchen in den kommenden Jahren wahrscheinlich wachsen.

Einer unserer Favoriten in diesem Sektor ist die rasant wachsende Hypercharge Networks (WKN A3DRX5, Hypercharge oder die Company) die in diesem Jahr bereits mit fulminanten +1.000% Kursgewinn vom IPO-Preis von 0,31 EUR auf sein 52-Wochen-Hoch von 3,52 EUR geglänzt hat.Der Aktienkurs des Unternehmens liegt derzeit +70% über seinem 52-Wochen-Tief im März 2023. In der zweiten Jahreshälfte sollten die Augen weiterhin auf die Hypercharge-Aktie gerichtet sein.

In den letzten Jahren ist der weltweite Absatz von E-Fahrzeugen sprunghaft angestiegen und laut der Internationale Energieagentur (IEA) wurden im Jahr 2022 weltweit mehr als 10 Millionen E-Fahrzeuge verkauft - eine rekordverdächtige Zahl und ein Anstieg von +55% gegenüber dem Vorjahr.²

Aus derselben Studie geht hervor, dass der weltweite Absatz von E-Fahrzeugen in diesem Jahr um 35 % auf etwa 14 Millionen verkaufte E-Fahrzeuge steigen soll. Den Prognosen der IEA zufolge wird der Anteil der E-Fahrzeuge am gesamten Fahrzeugmarkt von rund 4 % im Jahr 2020 auf 18 % in diesem Jahr steigen.³

Darüber hinaus geht die IEA davon aus, dass der Marktanteil der in der Automobilindustrie verkauften E-Fahrzeuge in China, der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten bis 2030 auf etwa 60 % steigen wird.

Mehrere Schlüsselfaktoren unterstützen die weitere Verbreitung von E-Fahrzeugen. Staatliche Programme wie Kaufanreize für E-Fahrzeuge und Rabatte für die Ladeinfrastruktur treiben den E-Fahrzeug-Trend noch schneller voran. In den USA werden durch das National Electric Vehicle Infrastructure Formula Program 5 Mrd. USD und durch das Charging and Fueling Infrastructure Discretionary Grant Program 2,5 Mrd. USD zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus wird eine größere Anzahl an verfügbaren E-Fahrzeugmodellen von den Autoherstellern in der Branche eingeführt, um die Versorgungslücke weiter zu schließen.4

Im Hype um den Generationentrend verlieren die Investoren oft den Blick für das Wesentliche. Für eine erfolgreiche Einführung von E-Fahrzeugen ist eine Menge Infrastruktur erforderlich.

Wir lenken Ihre Aufmerksamkeit heute auf unser Lieblingsunternehmen in diesem starken Geschäftssegment. Die Aktie von Hypercharge Networks (WKN A3DRX5) notiert heute in einer günstigen Range. Die Geschäftsaussichten deuten auf starke Renditen in der Zukunft hin, mit dem anhaltenden Wachstum des Unternehmens in Kanada und der jüngsten Expansion in die Vereinigten Staaten.

Hypercharge Networks Corp.

WKN: A3DRX5 | ISIN: CA44916D1024

0,50 CA$ (NEO: HC) | 0,356 Euro (Frankfurt)



2035: Knapp die Hälfte aller Autoverkäufe Elektrofahrzeuge?

Ein Bericht der Goldman Sachs Group Inc. ("Goldman Sachs") vom Februar 2023 mit dem Titel "Electric Vehicles are forecast to be half of global car sales by 2035" (Elektrofahrzeuge werden bis zum Jahr 2035 voraussichtlich die Hälfte der weltweiten Autoverkäufe ausmachen) geht von starken Prognosen aus. Goldman Sachs prognostiziert, dass die Verbreitung von Elektroautos angesichts der weltweiten Entwicklung hin zu Netto-Null-Emissionen deutlich an Fahrt gewinnt. Laut der Studie von Goldman Sachs wird erwartet, dass bis 2035 etwa die Hälfte aller weltweit verkauften Neuwagen auf Elektrofahrzeuge entfallen wird.5

Die Prognose von Goldman Sachs zeigt, dass der Absatz von E-Fahrzeugen von etwa 2 Millionen Einheiten im Jahr 2020 auf etwa 73 Millionen Einheiten im Jahr 2040 steigen wird. Der Marktanteil von E-Fahrzeugen an den weltweiten Autoverkäufen wird in diesem Zeitraum voraussichtlich von 2 % auf 61 % steigen. In einer Reihe von Industrieländern, in denen die Verbreitung von E-Fahrzeugen höher ist, wird der Marktanteil von E-Fahrzeugen bei über 80 % liegen.6

Wir gehen davon aus, dass die Automobilbranche zwischen 2020 und 2030 einen tiefgreifenden Wandel erleben wird, der durch die zunehmende Elektrifizierung der Fahrzeuge und den Fortschritt beim autonomen Fahren vorangetrieben wird,

so ein Equity Research Stratege bei Goldman Sachs, in einem Bericht von Kota Yuzawa.



Verdreifachung in nur wenigen Jahren

Ein von BloombergNEF erstellter Bericht vom Juni 2023 (der "BNEF-Bericht") prognostiziert, dass sich die weltweite EV-Flotte bis Ende 2026 verdreifachen könnte.

Quelle: BloombergNEF7

Die Elektrifizierung breitet sich rasch auf alle Bereiche des Straßenverkehrs aus. Es wird erwartet, dass bis 2026 mehr als 100 Millionen E-Fahrzeuge auf den Straßen unterwegs sein werden und bis 2040 mehr als 700 Millionen, ausgehend von 27 Millionen zu Beginn des Jahres 2023.8

Die Zukunft der Mobilität ist auf eine breite Akzeptanz von E-Fahrzeugen ausgerichtet, doch es gibt noch viele Herausforderungen. Die Ladeinfrastruktur muss ausgebaut werden, um die erfolgreiche Einführung von E-Fahrzeugen zu erleichtern.

Laut dem Bericht "EV Chargers: How many do we need?", der im Januar 2023 von S&P Global erstellt wurde (der "S&P-Bericht"), reicht die heutige Ladeinfrastruktur nicht aus, um einen dramatischen Anstieg der Zahl der E-Fahrzeuge zu unterstützen. Dem S&P-Report zufolge müsste sich die Gesamtzahl der verfügbaren Ladestationen in den USA zwischen 2022 und 2025 vervierfachen. Bis 2030 wäre sogar eine Verachtfachung erforderlich.?

¹°

Genau hier kommt unser Favorit Hypercharge Networks (WKN A3DRX5) ins Spiel.

Hypercharge Networks Corp.

WKN: A3DRX5 | ISIN: CA44916D1024

0,50 CA$ (NEO: HC) | 0,356 Euro (Frankfurt)

Enormes Potenzial im starken Wachstumsmarkt

Hypercharge bietet intelligente Ladelösungen für E-Fahrzeuge an, die den Kunden helfen, ihr Geschäft auszubauen und gleichzeitig den Übergang zu einer kohlenstoffneutralen Zukunft zu beschleunigen. Mit einer wachsenden Anzahl von EVs auf den Straßen ist das Unternehmen in der Lage, davon zu profitieren. Das Unternehmen hat erfolgreich bestimmte Meilensteine erreicht, indem es Verkaufsaufträge für 2.200 EV-Ladestationen erhalten hat, von denen über 1.050 EV-Ladestationen bis zum 30. Juni 2023 ausgeliefert wurden.

Hypercharge konzentriert sich auf das Wachstum in Nordamerika und sein dreigleisiges Umsatzmodell wird im Folgenden beschrieben:

1. Ein Direktkaufmodell, bei dem Kunden die Ladestation direkt erwerben können.

2. Ein flexibles Leasingmodell, bei dem Kunden flexible Leasingverträge abschließen können, um das Startkapital zu reduzieren.

3. Laden-als-Dienstleistung (CaaS): Hypercharge bietet seinen Kunden eine abonnementbasierte Komplettlösung, die eine schlüsselfertige Ladelösung gegen eine wiederkehrende Gebühr bereitstellt.

Derzeit konzentriert sich die Geschäftsstrategie des Managements unter David Bibby, CEO von Hypercharge, stark auf das Umsatzwachstum. Im Kalenderjahr 2022 betrugen die Einnahmen rund 1,719 Millionen CAD.

Die Hauptziele für 2023 sind folgende:

- Ausbau des Marktanteils von Hypercharge in Kanada.

- Zusammenarbeit mit Partnern zur Expansion in die Vereinigten Staaten.

- Steigerung des Verkaufs von EV-Ladestationen und Ausbau des Netzwerks von EV-Ladestationen.

Hypercharge Networks Corp.

WKN: A3DRX5 | ISIN: CA44916D1024

0,50 CA$ (NEO: HC) | 0,356 Euro (Frankfurt)

Fazit: Hypercharge ist auf Wachstumskurs für 2023

Vor kurzem hat Hypercharge seine Quartalsergebnisse veröffentlicht. Der Quartalsumsatz von 501.024 CAD war +628% höher als im Vergleichszeitraum des Vorjahres.

David Bibby, CEO von Hypercharge, kommentierte:

"Wir sind stolz darauf, dass sich das Wachstum unseres Kundenstamms und ihr wachsendes Vertrauen in unsere Fähigkeit, innovative Ladelösungen anzubieten, in diesen Ergebnissen widerspiegelt".

Während des Finanzquartals, das am 30. Juni 2023 endete, wurden neue Aufträge für 288 Ladestationen bearbeitet und 316 Ladestationen ausgeliefert. Damit wurden seit der Aufnahme der Geschäftstätigkeit von Hypercharge im Juni 2021 rund 1.050 Ladestationen ausgeliefert. Das Unternehmen schloss im Mai 2023 eine Finanzierung ab, bei der es erfolgreich 5.000.000 CAD einnahm.

Im Vergleich zu seinen Mitbewerbern im Ladeinfrastruktur-Sektor ist Hypercharge pro Ladestation eindeutig unterbewertet. Erst Mitte Januar hat der Ölproduzent Shell USA, Inc. ("Shell") den Ladestationsbetreiber Volta Inc. ("Volta") für 169 Millionen US-Dollar übernommen.

Mit Volta verfügt Shell über ein bestehendes öffentliches Ladenetz mit über 3.000 Ladestationen.¹¹Die Übernahme von Volta durch Shell basiert auf einem Übernahmepreis von 56.333 USD pro Ladestation.¹¹ Basierend auf Hypercharge's bestehendem Ladestationsnetz von 1.050 öffentlichen und privaten Ladestationen und seiner aktuellen Marktkapitalisierung, wird das Unternehmen nur mit 26.063 USD pro Ladestation bewertet.¹²

Angesichts des Wachstumspotenzials des nordamerikanischen Marktes für Elektrofahrzeuge und des direkten Vergleichs mit der Bewertung von Volta, die durch die Übernahme von Shell ermittelt wurde, sind wir der Ansicht, dass der aktuelle Aktienkurs von Hypercharge zu einem attraktiven Preis gehandelt wird.

Wir haben Ihnen die Aktie vorgestellt, entscheiden müssen wie immer Sie!

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei all Ihren Investitionen und verbleiben mit spekulativen Grüßen

aus der Hotstock-Investor Redaktion

P.S: Besuchen Sie einfach www.hypercharge.com, um mehr über das Unternehmen und seine Aktivitäten zu erfahren.

