NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Auto1 vor Zahlen zum dritten Quartal von 9,90 auf 9,70 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Analyst Marcus Diebel rechnet damit, dass der Online-Gebrauchtwagenhändler mit seinen Verbesserungen der Profitabilität auf Kurs bleibt. Der Fokus liege bis zum Jahresende aber weiter auf der Entwicklung der gehandelten Fahrzeuge, schrieb er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Für das dritte Quartal betrachte er diese Kennziffer mit Vorsicht./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2023 / 03:52 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2023 / 04:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A2LQ884