Bei vielen Unternehmen drückt die konjunkturelle Flaute so stark aufs Geschäft, dass es nicht ausgeschlossen ist, dass mit dem bevorstehenden Jahresabschluss Kreditklauseln, die sogenannten Covenants, gerissen werden könnten. Und dies hätte das Zeug, die Finanzierung ernsthaft zu gefährden. Doch der erfahrene Firmenkundenbanker Lars Ehle von der Commerzbank gibt im Gespräch mit FINANCE-TV eine gewisse Entwarnung: "Die große Mehrheit der Konsortien ist bisher stabil, selbst wenn Covenant-Brüche in Sicht sind." Das gilt jedoch nicht für alle Konsortien. Sind die Bankenklubs in spezieller Weise zusammengesetzt oder enthalten sie bestimmte Banken, könnten Covenant-Brüche durchaus zu Unruhe in den Konsortien führen, glaubt Ehle. Welche Art von Konsortien das betrifft und wie CFOs vorgehen sollten, um die Stabilität ihrer Kreditkonsortien zu gewährleisten - gerade dann, wenn absehbar ist, dass mit dem Jahresabschluss ungute Entwicklungen eintreten könnten -, das beantwortet Lars Ehle im FINANCE-TV-Gespräch.