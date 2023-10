EQS-Ad-hoc: Meta Wolf AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme

Meta Wolf AG wird Mehrheitsbeteiligung an der BOIZENBURG SOLARCERAMICS GmbH sowie Gesellschafterdarlehensforderung erwerben



05.10.2023 / 08:54 CET/CEST

Meta Wolf AG wird Mehrheitsbeteiligung an der BOIZENBURG SOLARCERAMICS GmbH sowie Gesellschafterdarlehensforderung erwerben

Kranichfeld, 5. Oktober 2023 - Der Aufsichtsrat der Meta Wolf AG (ISIN DE000A254203/WKN A25420) ("Gesellschaft") hat heute (i) dem Erwerb von 60 % der von der TWIN Technology SE ("Verkäuferin") gehaltenen Geschäftsanteile an der BOIZENBURG SOLARCERAMICS GmbH (derzeit noch firmierend unter: Blitz F20-39 GmbH; "Boizenburg Solarceramics") zum Kaufpreis von EUR 15.000 sowie (ii) dem Erwerb einer Darlehensforderung der Verkäuferin gegenüber der Boizenburg Solarceramics in Höhe von EUR 1,65 Millionen durch die Gesellschaft zugestimmt ("Transaktion"). Der entsprechende Transaktionsvertrag soll heute abgeschlossen werden. Der Erwerb und der Übergang der Geschäftsanteile sollen mit wirtschaftlicher Wirkung zum 1. Oktober 2023 erfolgen.

Boizenburg Solarceramics hat am 8. September 2023 wesentliche Vermögensgegenstände der Boizenburg Fliesen GmbH und t.trading GmbH erworben. Ihr operatives Geschäft umfasst den Vertrieb der Marke Boizenburg sowie den Vertrieb von Meta Wolf Solar-Produkten und Produktsystemen. Die Gesellschaft erwartet durch den Beteiligungserwerb positive Umsatz- und Gewinnbeiträge im Konzern.

Nach Einschätzung der Organe der Gesellschaft sind die Konditionen der Transaktion, die den Konditionen entsprechen, zu denen die Boizenburg Solarceramics das Geschäft der Boizenburg Fliesen GmbH und t.trading GmbH erworben hat, sowohl in wirtschaftlicher als auch in rechtlicher Hinsicht angemessen.

Die Verkäuferin ist eine der Gesellschaft nahestehende Person im Sinne von § 111a AktG, da sie eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Tom Wolf, dem derzeitigen Mehrheitsaktionär und Aufsichtsratsvorsitzenden der Gesellschaft, ist. Zudem sind die Vorstandsmitglieder der Gesellschaft Sandy Möser und Ralph Kretzschmar jeweils geschäftsführende Direktoren der Verkäuferin. Tom Wolf und Rachel Wolf haben sich bei der Beschlussfassung des Aufsichtsrats der Gesellschaft über die Zustimmung zu der Transaktion der Stimme enthalten.

KONTAKT: Meta Wolf AG André Schütz (Chief Financial Officer) Bahnhofstraße 15 99448 Kranichfeld E-Mail: andre.schuetz@metawolf.com



