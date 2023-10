(shareribs.com) London 05.10.2023 - Die Ölpreise sind im gestrigen Handelsverlauf deutlich gefallen. Ein deutlicher Anstieg der Benzinbestände in den USA sorgte für Abwärtsdruck. Heute geht es wieder leicht nach oben. Wie die Energy Information Administration gestern mitteilte, sind die Rohölbestände in den USA in der vergangenen Woche um 2,2 Millionen Barrel auf 414,1 Millionen Barrel gesunken. Damit ...

