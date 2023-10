BASF-Chef Martin Brudermüller hat sich in einem Interview mit der Wochenzeitung Die Zeit dafür ausgesprochen, die Mehrwertsteuer auf klimaneutrale Produkte komplett zu streichen: "Dann haben Sie plötzlich 19 Prozent der Kosten frei und können damit auch noch niedrige Einkommen entlasten."Er fügte hinzu: "Das wäre so ein kreatives Element, wie ich es gerade in der Diskussion um Klimaschutz vermisse." Brudermüller geht davon aus, "dass wir mit Pragmatismus und erreichbaren Zwischenzielen schneller ...

