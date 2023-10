Toyota Motor North America hat LG Energy Solution einen Großauftrag für Batterien zum Einsatz in Elektroautos erteilt. Die in den USA hergestellten Module dürften in Toyotas erstem E-Auto aus US-Produktion zum Einsatz kommen, einem siebensitzigen E-SUV. LGES soll an Toyota ab 2025 jährlich Batteriemodule mit einer Gesamtkapazität von 20 Gigawattstunden liefern, die NCMA-Pouchzellen mit hohem Nickelgehalt enthalten und von Toyota in neuen Elektroautos ...

