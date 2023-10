DJ PTA-News: NCTE AG: Geplante Notierung im Freiverkehr der Börse München (m:access) am 10. Oktober 2023

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Oberhaching (pta/05.10.2023/09:19) - * Weichen des Technologie-Unternehmens auf Wachstum gestellt * Positive Entscheidung des Freiverkehrsausschusses der Börse München zeigt Vertrauen in Zukunftsaussichten der NCTE AG * Notierung wird die Marktsichtbarkeit des Unternehmens stärken und es Investoren ermöglichen, Aktien aktiv zu handeln

Die Aktien der NCTE AG sollen im Freiverkehr der Börse München (m:access) gelistet werden. Als erster Handelstag ist der 10. Oktober 2023 geplant. Mit dem Gang an die Börse beginnt ein neues Kapitel in der Geschichte des Technologie-Unternehmens, das die Weichen auf weiteres Wachstum stellt.

Nachdem am 14. September 2023 der Antrag auf Aufnahme in den Freiverkehr bei der Börse München eingereicht wurde, hat das Management gestern die strategischen Ziele und die langfristige Vision der NCTE AG vor dem Freiverkehrsausschuss der Börse München präsentiert. Die positive Entscheidung des Freiverkehrsausschusses der Börse München zeigt das Vertrauen in die Zukunftsaussichten und das Wachstumspotenzial der NCTE AG.

Börsengang fördert die weitere erfolgreiche Entwicklung

Mit der geplanten Notierungsaufnahme der NCTE-Aktien wird für den 10. Oktober 2023 ein erster Kurs erwartet. Die Notierung wird die Marktsichtbarkeit des Unternehmens weiter stärken und es Investoren ermöglichen, die Aktien der NCTE AG aktiv zu handeln. Ziel ist es, langfristig Kapitalerhöhungen zu ermöglichen und die Finanzierung der Gesellschaft für die weitere Wachstumsstrategie zu sichern.

NCTE entwickelt und vertreibt Sensorsysteme in Märkten wie E-Bike, Agrartechnik, Automatisierung, Robotik, Maschinen- und Fahrzeugbau, Medizintechnik und sogar im Motorsport. Mit der Hilfe von Magnetfeldern misst die patentierte Technologie Größen wie Drehmoment, Kraft, Scherung, Drehzahl oder Biegung berührungslos, wartungsfrei und langzeitstabil unter schwierigsten Bedingungen.

Weitere Informationen zur NCTE AG sind unter https://ncte.com/unternehmen/ir/ verfügbar.

Aussender: NCTE AG Adresse: Raiffeisenallee 3, 82041 Oberhaching Land: Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations E-Mail: ir@ncte.de Website: www.ncte.de

ISIN(s): DE000A0LEZB2 (Aktie) Börsen: m:access in München

