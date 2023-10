AlsterResearch nimmt die Coverage der Swiss Estates AG mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von CHF 7,70 auf. Das Unternehmen konzentriert sich auf Wohnimmobilien auf dem Schweizer Markt - einem Markt, der seiner eigenen Dynamik folgt, mit einer strukturell wachsenden Nachfrage nach Mietwohnungen, einem notorisch unterinvestierten Wohnungsbestand und deutlich stabileren Zinsen, die Immobilieninvestoren immer noch einen positiven Cashflow ermöglichen. All dies schafft die Voraussetzungen für sukzessive steigende Mieteinnahmen und eine weitere Wertsteigerung der Bestandsimmobilien - was für Immobilieninvestoren im angeschlagenen EU-Markt eher nach Wunschdenken klingt. Neu auszugebene Partizipationsrechte an der Börse Düsseldorf geben auch Anlegern außerhalb der Schweiz die Chance, an der lukrativen und gut diversifizierten Equity Story zu partizipieren und den Abschlag zum NAV von derzeit ca. 87% sukzessive abzubauen. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Swiss%20Estates%20AG