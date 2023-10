Mannheim (ots) -Gemeinsam mit dem Kooperationspartner Roche Diabetes Care Deutschland GmbH bietet die INTER ihren Kunden ab sofort die Möglichkeit, die digitale Diabetesanwendung mySugr in der PRO Version zu nutzen. Die INTER übernimmt die Kosten für ihre Kunden für einen Zeitraum von zwölf Monaten."Bei der INTER bieten wir unseren Kunden bereits eine Vielzahl von Services an - im Bereich Diabetesmanagement zum Beispiel in Form von Unterstützung bei insulinpflichtiger Pump- oder Schmerztherapie", sagt INTER-Vorstandssprecher Roberto Svenda. "Mit der App mySugr von Roche Diabetes Care haben wir nun die Möglichkeit, unseren Kunden in der Krankenvollversicherung auch bei der Sammlung und Auswertung ihrer Daten die passende Unterstützung anzubieten."Nutzer können ihre Blutzuckerwerte schnell und einfach von ihren Messgeräten per Bluetooth in die App übertragen. Dort sehen sie dann alle eingetragenen Therapiedaten, wie Blutzucker, Mahlzeiten, Aktivität oder Insulin. Handschriftlich geführte Diabetes-Tagebücher gehören somit der Vergangenheit an. "Die Menschen mit Diabetes haben mit der mySugr App immer alles digital im Blick. Das gibt ihnen weitere Sicherheit im täglichen Diabetes Management", sagt James Fischer, Geschäftsführer der Roche Diabetes Care Deutschland GmbH. Besonders praktisch ist die Analysefunktion, die mit einfachen Infografiken und Statistiken das eigene Diabetesmanagement unterstützt. Bei Bedarf können die Daten auch als Bericht für den behandelnden Arzt oder den persönlichen Gebrauch ausgedruckt oder geteilt werden.Die INTER übernimmt für Kunden mit insulinpflichtigem Diabetes Mellitus für zwölf Monate die Kosten für die PRO Version der mySugr App. Dafür müssen die Versicherten lediglich die Rechnung für das Jahresabonnement bei der INTER einreichen. Gemäß dem entsprechenden Tarif wird diese dann erstattet.Über Roche Diabetes Care Deutschland GmbHDie Roche Diabetes Care Deutschland GmbH ist als eigenständige Vertriebsgesellschaft innerhalb der Roche-Gruppe verantwortlich für Marketing und Verkauf von Diabetesmanagement-Lösungen sowie Kundenbetreuung im deutschen Markt. Das Portfolio umfasst Lösungen zur Glukosemessung, Insulinabgabe sowie digitalen Dokumentation und Auswertung der Marke Accu-Chek. Bereits seit über 45 Jahren setzt sich Roche Diabetes Care dafür ein, die Versorgung von Menschen mit Diabetes zu verbessern: Gemeinsam Diabetes weiter denken - das ist unsere Mission. Als Marktführer arbeiten wir kontinuierlich daran, Menschen mit Diabetes und ihre Behandler:innen zu unterstützen. Die Patient:innen stehen dabei im Mittelpunkt unseres Handelns: Mit der Vernetzung unserer Produkte zu integrierten Diabetesmanagement-Lösungen setzen wir uns dafür ein, ihren Alltag mit Diabetes zu erleichtern. Weitere Informationen zu Roche Diabetes Care Deutschland sowie zu unseren Produkten und Services finden Sie unter www.rochediabetes.de und www.accu-chek.de.Über die INTERIndividuelle Lösungen auf Top-Niveau - dafür steht die INTER Versicherungsgruppe seit über 100 Jahren. Neben der Geschäftsausrichtung auf Privatkunden und das mittelständische Gewerbe ist die INTER aus Tradition Handwerkern und Ärzten eng verbunden. Als solider und verlässlicher Partner bietet die INTER ihren Kunden mit Versicherungs- und Vorsorgeprodukten ein hohes Maß an finanzieller Sicherheit und legt seit jeher besonderen Wert auf Service und Qualität. Auch das Thema Nachhaltigkeit spielt deshalb bei der INTER eine zentrale Rolle. Insgesamt arbeiten über 1600 Menschen für die INTER, davon rund 1.000 am Unternehmenssitz im kurpfälzischen Mannheim.Pressekontakt:INTER VersicherungsgruppeUnternehmenskommunikationTamara Mertesheimer(0621) 427-1334presse@inter.deRoche Diabetes Care Deutschland GmbHMuriel Wagenknecht(0173) 5861132Mannheim.rdc-communications@roche.comOriginal-Content von: INTER Versicherungsgruppe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25270/5618480