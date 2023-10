Infineon-Calls mit 98%-Chance bei Kursanstieg auf 37 Euro

Nachdem die Infineon-Aktie (ISIN: DE0006231004) am 31.7.23 bei 40,27 Euro auf einem neuen Jahreshoch gehandelt wurde, ging es mit dem Aktienkurs deutlich nach unten. In den vergangenen Tagen kratzte der Aktienkurs bereits mehrere Male an der 30-Euro-Marke. Nach der Veröffentlichung positiver Unternehmensnachrichten legte der Aktienkurs am 4.10.23 auf Schlusskursbasis um 4 Prozent auf 32,38 Euro zu und setzt den Kursanstieg auch im frühen Handel des 5.10.23 fort.

Wegen des starken Wachstums der Elektromobilität, die der Automobilsparte des Infineon-Konzerns bei einer gleichbleibenden Autoproduktion erhebliche Umsatzzuwächse bescheren sollte, bekräftigten die Experten der UBS mit einem Kursziel von 45 Euro ihre Kaufempfehlung für die Aktie. Mit Long-Hebelprodukten können Anleger bereits dann hohe Erträge erzielen, wenn sich die Aktie zumindest wieder 37 Euro erholen kann, wo sie zuletzt am 2.8.23 notierte.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 34 Euro

Der Morgan Stanley-Call-Optionsschein auf die Infineon-Aktie mit Basispreis bei 34 Euro, Bewertungstag 15.12.23, BV 0,1, ISIN: DE000MD1UJQ3, wurde beim Aktienkurs von 33,20 Euro mit 1,84 - 1,85 Euro gehandelt.

Gelingt der Infineon-Aktie in spätestens einem Monat ein Kursanstieg auf 37 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 3,66 Euro (+98 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 29,595 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Infineon-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 29,595 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UL0XE72, wurde beim Aktienkurs 33,20 Euro mit 0,37 - 0,38 Euro gehandelt.

Bei einem Kursanstieg der Infineon-Aktie auf 37 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs zuvor nicht auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 0,74 Euro (+95 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 28,636 Euro

Der DZ Bank-Open End Turbo-Call auf die Infineon-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 28,636 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000DW8G9R3, wurde beim Aktienkurs 33,20 Euro mit 0,47 - 0,48 Euro quotiert.

Legt die Infineon-Aktie auf 37 Euro zu, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 0,84 Euro (+75 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Infineon-Aktien oder von Hebelprodukten auf Infineon-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de