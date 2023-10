Linz (www.anleihencheck.de) - Die Schwedische Notenbank hat letzte Woche begonnen, den Beschluss zum Verkauf von 25% der Devisenreserven in USD und EUR umzusetzen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Durch den gleichzeitigen Kauf der eigenen Währung SEK (Schwedische Krone) sei es zur erwarteten Stärkung der Krone gekommen, ersichtlich in der Wechselkursbewegung EUR/SEK. Dieses Währungspaar sei in kurzer Zeit von 11,95 auf 11,47 gefallen. Die Notenbank habe auch festgehalten, dass die Krone noch immer unterbewertet sei. Sei eine Währung schwach, dann würden sich die Importe verteuern und dadurch die Preissteigerung befeuern. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...