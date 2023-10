Frankfurt am Main (ots) -- Naveed Arshad und Daniel Sauerzapf verantworten künftig als Co-Heads das Wealth Management des Privatbankhauses- Personelle Aufstellung stellt Kernkompetenzen in den Mittelpunkt der strategischen AusrichtungHauck Aufhäuser Lampe treibt das Wachstum im Wealth Management voran: Naveed Arshad und Daniel Sauerzapf werden künftig als Co-Heads das Wealth Management im Geschäftsbereich Private & Corporate Banking verantworten. Das Privatbankhaus stellt mit der personellen Aufstellung die Kernkompetenzen in den Mittelpunkt der strategischen Ausrichtung. Arshad und Sauerzapf sind Mitglieder des Executive Committees des Geschäftsbereichs und werden direkt an Oliver Plaack, Vorstand Private & Corporate Banking, berichten.Die beiden Co-Heads Naveed Arshad und Daniel Sauerzapf besitzen in ihren neuen Funktion jeweils einen klaren strategischen Fokus: Naveed Arshad wird den Bereich Client Solutions leiten und damit die Brücke zwischen den Kundinnen und Kunden des Geschäftsbereichs sowie den Produkten und Lösungen verantworten. Er wird weiterhin die Niederlassung Frankfurt führen. Daniel Sauerzapf wird die Aktivitäten in der Ansprache und Betreuung der verschiedenen Wealth Management-Kundengruppen und andererseits die verschiedenen Wachstumsinitiativen wie etwa Key Clients und Next Gen für den Geschäftsbereich verantworten.Naveed Arshad verfügt über eine mehr als 20-jährige tiefgreifende Erfahrung im Wealth Management, Investment Banking and Asset Management. Bei Hauck Aufhäuser Lampe ist er seit dem Jahr 2019 in verschiedenen Funktionen tätig. Dort leitete er zuletzt die Niederlassung Frankfurt, den Bereich Investmentlösungen und das Angebot von Pensionstreuhandlösungen. Weitere berufliche Stationen umfassten die UBS, wo er in verschiedenen Führungspositionen tätig war, und Goldman Sachs.Daniel Sauerzapf war zuletzt als Mitglied der Geschäftsführung von Merck Finck A Quintet Private Bank tätig und verantwortete dort das Wealth Management in Deutschland. Er verfügt ebenfalls über eine weitreichende Erfahrung im gehobenen Privatkundengeschäft und über ein exzellentes bundesweites Netzwerk. Zudem hatte er verschiedene Führungspositionen im Wealth Management von UBS und Credit Suisse inne und war als Geschäftsführer eines Multi-Family-Offices tätig.Oliver Plaack, Mitglied des Vorstands von Hauck Aufhäuser Lampe: "Wir folgen im Geschäftsbereich Private & Corporate Banking einem klaren Wachstumskurs und bauen unsere Kompetenzen im Sinne unserer Kundinnen und Kunden konsequent aus. Das Wealth Management ist dabei nicht nur eine Kernkompetenz unseres Bankhauses, sondern auch durch eine sehr erfolgreiche Entwicklung geprägt. Diese wollen wir unvermindert und beschleunigt fortsetzen. Wir freuen uns, dass wir nun mit Naveed Arshad und Daniel Sauerzapf ein starkes Team haben, das über eine tiefgreifende Erfahrung und nicht zuletzt ein hervorragendes Netzwerk verfügt. Wir sind sicher, dass beide die Entwicklung von Hauck Aufhäuser Lampe weiter vorantreiben werden, und wünschen ihnen bei dieser Aufgabe viel Erfolg."Pressekontakt:Sandra FreimuthHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AGTelefon 089/2393-2111sandra.freimuth@hal-privatbank.comwww.hal-privatbank.comOriginal-Content von: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/115618/5618550