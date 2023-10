DJ MÄRKTE ASIEN/Erholung - Seoul von Preisanstieg gebremst

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--An den Börsen in Ostasien und Australien ist es am Donnerstag zu einer Gegenbewegung auf die teils heftigen jüngsten Kursverluste gekommen. Marktteilnehmer verwiesen auf die positive Vorgabe der Wall Street und darauf, dass der Arbeitsmarktbericht des privaten Dienstleisters ADP schwächer als erwartet ausgefallen war und Zinserhöhungsängste etwas zerstreute.

Dazu kamen deutlich sinkende Ölpreise. Darauf waren die Renditen am US-Anleihemarkt nach dem vorangegangenen starken Anstieg gesunken. Im Gegenzug erholten sich die Aktienkurse, wobei die als zinssensitiv geltenden Technologiewerte überproportional profitierten.

Während die festlandchinesischen Börsen feiertagsbedingt die ganze Woche geschlossen bleiben, schloss der Hang-Seng-Index in Hongkong 0,1 Prozent höher. Im Technologiesegment gewannen Baidu 1,5 und Tencent 0,6 Prozent. Einen Kursgewinn von 3 Prozent verzeichnete die Aktie des Elektroautoherstellers Xpeng.

In Tokio stieg der Nikkei-225-Index um 1,8 Prozent und war damit klarer Tagessieger. Auch die japanischen Anleiherenditen kamen leicht zurück. Die Zehnjahresrendite rutschte im Verlauf wieder unter die Marke von 0,80 Prozent, die sie am Mittwoch erstmals seit etwas mehr als zehn Jahren überwunden hatte. Das linderte auch unter den japanischen Anlegern Zinserhöhungssorgen, wovon Immobilien-, Automobil- und Bankenwerte profitierten. Mitsubishi Estate rückten um 4,8 Prozent vor, Toyota Motor um 4,5 Prozent und Mitsubishi UFJ Financial Group um 4,0 Prozent. Unterstützung kam auch vom Devisenmarkt, wo der Yen im Handelsverlauf spürbar zurückkam.

Gefragt waren ferner Aktien von Versorgern und Fluggesellschaften, nachdem der Ölpreis am Mittwoch um rund 5 Prozent kräftig nachgegeben hatte. Für Chubu Electric Power ging es um 3,6 Prozent aufwärts und für Kansai Electric Power um 2,5 Prozent. ANA Holdings gewannen 3,6 Prozent und Japan Airlines 3,5 Prozent.

In Seoul ließen deutlicher als erwartet gestiegene Verbraucherpreise den Kospi anfängliche Gewinne abgeben; der Index schloss 0,1 Prozent niedriger. Marktteilnehmer sprachen auch von Zurückhaltung der Anleger vor den US-Arbeitsmarktdaten für September am Freitag.

Aktien aus der Ölbranche gaben in der gesamten Region nach: Inpex und Japan Petroleum Exploration ermäßigten sich in Tokio um 1,8 und 2,4 Prozent. In Seoul notierten S-Oil 2,3 Prozent schwächer. In Sydney gaben Woodside um 0,8 Prozent nach.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.925,50 +0,5% -1,6% 07:00 Nikkei-225 (Tokio) 31.075,36 +1,8% +17,0% 08:00 Kospi (Seoul) 2.403,60 -0,1% +7,5% 08:00 Schanghai-Comp. Feiertag 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 17.217,66 +0,1% -13,1% 10:00 Taiex (Taiwan) 16.453,52 +1,1% +16,4% 07:30 Straits-Times (Sing.) 3.162,76 +0,5% -3,2% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.416,91 +0,1% -5,3% 11:00 BSE (Mumbai) 65.717,52 +0,8% +8,0% 12:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:10 Uhr % YTD EUR/USD 1,0508 +0,0% 1,0507 1,0458 -1,8% EUR/JPY 156,40 -0,1% 156,58 155,92 +11,4% EUR/GBP 0,8656 -0,0% 0,8656 0,8679 -2,2% GBP/USD 1,2140 +0,0% 1,2139 1,2050 +0,4% USD/JPY 148,84 -0,1% 149,02 149,13 +13,5% USD/KRW 1.350,76 -0,3% 1.354,30 1.362,02 +7,0% USD/CNY 7,1946 +0,0% 7,1938 7,3015 +4,3% USD/CNH 7,3184 -0,0% 7,3191 7,3219 +5,6% USD/HKD 7,8287 +0,0% 7,8287 7,8313 +0,2% AUD/USD 0,6348 +0,4% 0,6323 0,6308 -6,8% NZD/USD 0,5931 +0,3% 0,5911 0,5886 -6,6% Bitcoin BTC/USD 27.655,65 -0,1% 27.693,53 27.438,82 +66,6% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 84,77 84,22 +0,7% +0,55 +8,9% Brent/ICE 86,42 85,81 +0,7% +0,61 +5,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.822,51 1.820,73 +0,1% +1,78 -0,1% Silber (Spot) 21,13 21,03 +0,5% +0,10 -11,9% Platin (Spot) 867,95 871,00 -0,4% -3,05 -18,7% Kupfer-Future 3,57 3,59 -0,5% -0,02 -6,3% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

