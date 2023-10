P {margin-top:0;margin-bottom:0;} Sehr geehrte Damen und Herren, beim DAX Index sieht es nach einer Trendwende in Aufwärtsrichtung aus. Der nachfolgenden Kursgrafik ist zu entnehmen, dass dieser am Mittwoch, dem 4.10.2023 mit 14948.08 Punkten eine zweifache X-Sequentials 5XZ Kurszielzone in Abwärtsrichtung bei 14963 Punkten bis 14796 Punkten erreichte. Innerhalb der zuvor genannten Kurszielzone ist ein Tiefpunkt zu erwarten. In der Regel steigt der Markt nach Erreichen einer Abwärtszielzone bis ...

