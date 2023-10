Redcare Pharmacy "Redcare" veröffentlichte heute Morgen die vorläufigen. Q3/9m Ergebnisse und übertraf damit die Schätzungen von AlsterResearch und den Konsens. Das Unternehmen erzielte in Q3 ein starkes Umsatzwachstum von 67% auf EUR 475 Mio., was zum Teil auf die Akquisition von MediService zurückzuführen ist, aber auch auf günstige organische Wachstumsraten von 26% in Q3. Im bisherigen Jahresverlauf, d.h. in den ersten 9 Monaten, stieg der Umsatz um beeindruckende 45% und erreichte 1,3 Mrd. EUR. Damit ist Redcare auf dem besten Weg, den kürzlich angehobenen Jahresausblick und die Erwartung von AlsterResearch für das Geschäftsjahr '23 zu erreichen. Angesichts der zuletzt unterdurchschnittlichen Performance der Aktie stufen die Experten von AlsterResearch die Aktie von HALTEN auf KAUFEN hoch und erhöhen ihr Kursziel von EUR 115,00 auf EUR 120,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Redcare%20Pharmacy%20N.V.