Ende 2022 lebten 51,4 Millionen Menschen im Alter von 18 bis 64 Jahren in Deutschland, davon 7,2 Millionen in den ostdeutschen Bundesländern. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) auf Basis einer Bevölkerungsvorausberechnung mitgeteilt hat, wird die Zahl der Bevölkerung im Erwerbsalter in Ostdeutschland deutlich sinken. Von einem Rückgang um mindestens 560. 000 (-8%) bis 1,2 Millionen Menschen (-16%) ist die Rede. Bis zum Jahr 2070 erwarten die Statistiker einen Rückgang um mindestens 830.000 ...

