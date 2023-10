Erfolgreicher Start für Sandoz. Der Spezialist für Generika und Biosimilars erlebte am Mittwoch seinen ersten Handelstag. Der erste Handelstag seit Dezember 1996, als das Unternehmen seinerzeit mit Ciba-Geigy zur heutigen Novartis verschmolz.Mit einem Kurs von 24,00 Franken kamen die Sandoz (CH1243598427) Aktien preiswerter in den Markt als von vielen erwartet. Das entsprach zum Start einer Marktkapitalisierung von 10,34 Mrd. Franken. Ein Klacks im Vergleich zu der Marktkapitalisierung der Mutter, die fast an 200 Mrd. Franken heranreicht. Im Vorfeld hatten sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...