Nach mehreren Quartalen mit überdurchschnittlicher Performance hat Gerresheimer die Markterwartungen für Umsatz und operatives Ergebnis erstmals wieder verfehlt, wenn auch nur knapp, was z.T. auf Währungseffekte zurückzuführen ist. Trotz der geringfügigen Verfehlung in Q3 hat Gerresheimer in den ersten neun Monaten des GJ23 eine starke Performance erbracht und ist auf gutem Weg, die Jahresprognose zu erfüllen. Die Verlautbarungen des Managements zu langfristigen Aufträgen und Kapazitätserweiterungen waren ermutigend, auch weil das Unternehmen derzeit auf der Grundlage langfristiger Kundenverträge investiert. Die Analysten von AlsterResearch bekräftigen ihr Kursziel von EUR 125,00 und ihr BUY-Rating. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Gerresheimer%20AG