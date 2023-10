Samsung Engineering und Svante haben eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MoU) unterzeichnet, um gemeinsam kommerzielle Projekte zur Kohlenstoffabscheidung, -nutzung und -speicherung von der frühen Projektentwicklungsphase bis hin zu Planung, Beschaffung und Bau (Engineering, Procurement and Construction, EPC) im Industrie- und Energiesektor durchzuführen.

Die beiden Unternehmen werden auch bei der Entwicklung von Iterationen zusammenarbeiten, die eine weitere Modularisierung der Nachverbrennungs-Kohlenstoffabscheidungsanlagen von Svante vorsehen.

Samsung Engineering und Svante Technologies Inc. (Svante) gaben heute die Unterzeichnung einer Absichtserklärung zur Zusammenarbeit bei der Identifizierung, Entwicklung und Bereitstellung kommerzieller Projekte zur Abscheidung, Nutzung und Speicherung von Kohlendioxid (Carbon Capture, Utilization and Storage, CCUS) in Asien und im Nahen Osten bekannt. Sie umfasst Sektoren der Schwerindustrie, bei denen sich die Dekarbonisierung kompliziert gestaltet, u. a. Zement, Stahl, Wasserstoff, Düngemittel. Die beiden Unternehmen werden auch die Entwicklung von Nachverbrennungs-Kohlenstoffabscheidungsanlagen von Svante vorantreiben. Die Absichtserklärung wurde während der ADIPEC-Konferenz 2023 in Abu Dhabi, VAE, am 4. Oktober 2023 unterzeichnet.

Samsung Engineering ist eines der weltweit führenden Unternehmen in den Bereichen Planung, Beschaffung und Bau (Engineering, Procurement and Construction, EPC) und Projektmanagement, das sich zum Ziel gesetzt hat, bei der Energiewende eine Führungsrolle zu übernehmen. Die umfassende Erfahrung von Samsung Engineering bei der Durchführung zahlreicher Projekte, gepaart mit dem neuartigen Ansatz von Svante zur Kohlenstoffabscheidung und -entfernung, machen diese Zusammenarbeit zu einer innovativen Lösung für Kunden aus der Schwerindustrie, die eine Dekarbonisierung anstreben.

Ein wichtiges Ziel von Samsung Engineering ist es, ein "Beyond EPC Green Solution Provider" zu werden. Das Unternehmen arbeitet daran, sich nicht nur von einem konventionellen EPC-Anbieter zu einem Anbieter grüner Lösungen zu wandeln, sondern auch sinnvolle Maßnahmen zur Dekarbonisierung des eigenen Betriebs zu ergreifen. "Es ist an der Zeit, dass die Wertschöpfungskettebeteiligten der CCUS-Branche ihre Herangehensweise an Projekte überdenken, um sie schneller, kostengünstiger und effizienter zu realisieren. Die parallele Durchführung mehrerer Projekte mit demselben EPC-Auftragnehmer wird die Projektleistung erheblich verbessern", sagte Hong Namkoong, President und CEO von Samsung Engineering.

Svante hat eine einzigartige, umweltverträgliche Technologie zur Abscheidung und Entfernung von Kohlenstoff entwickelt, bei der so genannte "strukturierte Adsorptionsbetten", auch "Filter" genannt, zum Einsatz kommen. Die Filter des Unternehmens sind mit nanotechnologisch hergestellten festen Adsorptionsmitteln beschichtet und können zur Abscheidung von CO2 aus Industrieemissionen eingesetzt werden, die bei der Herstellung von schwer zu dekarbonisierenden, stark nachgefragten Rohstoffen wie Zement, Stahl, Düngemitteln, Wasserstoff und anderen anfallen. Die Filtertechnologie des Unternehmens kann auch für die direkte Abscheidung von Kohlenstoffdioxid aus der Luft (Direct Air Capture, DAC) verwendet werden, bei der CO2, das bereits in die Atmosphäre ausgestoßen wurde, aufgefangen und aus der Umgebungsluft entfernt wird.

"Wir freuen uns, Samsung an der Seite unserer anderen Wertschöpfungspartner und -investoren als strategischen Kooperationspartner und Investor bei Svante willkommen zu heißen", sagte Claude Letourneau, President und CEO von Svante. "Die mehr als 50-jährige Erfahrung von Samsung Engineering in den Bereichen Energie und Industrie wird von unschätzbarem Wert sein, wenn wir unseren Betrieb und unsere Filter-Produktionskapazitäten weiter schnell ausbauen."

Die beiden Unternehmen konzentrieren ihre Zusammenarbeit auf die Identifizierung, Entwicklung und Lieferung von Projekten zur Kohlenstoffabscheidung im kommerziellen Maßstab in Asien und im Nahen Osten. Diese sollen es der Schwerindustrie in diesen Regionen ermöglichen über praktikablere Wege zu verfügen, um ihre Emissionsreduktionsziele zu erreichen. Darüber hinaus wird erwartet, dass Kunden ein integriertes Modell für die Projektabwicklung von Anlagen zur Kohlenabscheidung angeboten werden kann, das ein effektives industrielles Projektmanagement und eine Leistungsoptimierung ermöglicht.

Über Samsung Engineering:

Samsung Engineering hat das Ziel auf der Grundlage der weltweit besten technologischen Kompetenz Mehrwert zu schaffen und einen Beitrag für Kunden, die Gesellschaft und die Menschen zu leisten. Als eines der weltweit führenden EPC&PM-Unternehmen hat Samsung Engineering Kunden in einer Vielzahl von Branchen wie Ölraffination, Gasverarbeitung, Petrochemie, Infrastruktur- und Umweltsektor sowie in der Bioindustrie. Das Unternehmen bietet professionelle Dienstleistungen für den gesamten Projektzyklus: von professionellen Machbarkeitsstudien bis hin zu Planung, Beschaffung, Bau, Inbetriebnahme, Wartung und Betrieb. Samsung Engineering hat weltweit mehr als 1.000 Projekte abgeschlossen.

Um sich auf ESG-basierte umweltfreundliche Unternehmen für die Zukunft vorzubereiten, hat das Unternehmen seine Wertschöpfungskette auf das Betreiben von grüner Infrastruktur wie Wasseraufbereitungsanlagen und Verbrennungsanlagen sowie auf den Bereich umweltfreundliche Lösungen zur Energieoptimierung und Kohlenstoffneutralität erweitert. Um präventiv auf Veränderungen in der globalen Energiewirtschaft zu reagieren und eine führende Rolle bei der Bewältigung der globalen Erwärmung zu übernehmen, bietet Samsung Engineering optimale Lösungen auf Grundlage seiner Technologien und Expertise.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.samsungengineering.com

Über Svante:

Svante hat seinen Hauptsitz in Vancouver, British Columbia (Kanada), und ist ein führender Anbieter von Lösungen zur Abscheidung und Entfernung von Kohlenstoffdioxid. Das Unternehmen stellt nanotechnische Filter und modulare Rotationsschützmaschinen (Rotary Contactor Machines) her, die CO2 auf umweltverträgliche Weise aus industriellen Emissionen und der Luft abscheiden und entfernen. Svante gehört zu den 2023 Global Cleantech 100, den XPRIZE Foundation's XB100 World's Top 100 Deep Tech Companies, - und wurde von Corporate Knights' Future 50 Fastest Growing Sustainable Companies in Canada auf den zweiten Platz unter den Privatunternehmen gewählt. Um mehr über Svante zu erfahren, besuchen Sie www.svanteinc.com und folgen Sie Svante auf LinkedIn oder Twitter @svantesolutions.

