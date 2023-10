Am Dienstag sank der Preis für eine Feinunze Gold auf 1.815 US-Dollar, der niedrigste Stand seit Anfang März. Der massive Anstieg der US-Renditen sowie die anhaltende Dollar-Stärke haben dem Edelmetall in den letzten Wochen schwer zugesetzt. Am gestrigen Mittwoch stieg die Rendite 30-jähriger US-Staatsanleihen erstmals seit 16 Jahren wieder über die 5%-Marke, während die 10-jährige ...

