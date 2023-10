Hamburg (www.anleihencheck.de) - Die Renditen für Staatsanleihen in den USA und Deutschland sind in den vergangenen Tagen kräftig angestiegen, um zuletzt wieder leicht nachzugeben, so Dr. Tariq Chaudhry, Analyst bei der Hamburg Commercial Bank.Die zehnjährigen T-Notes hätten aktuell eine Rendite von 4,71%, während die deutschen Bundesanleihen mit entsprechender Laufzeit bei 2,92% lägen. Besonders auffällig sei, dass die Renditen für längere Laufzeiten stärker ansteigen würden als für kürzere Laufzeiten. Dies deute darauf hin, dass Anleger anscheinend die aktuellen Zinssätze angesichts anhaltender Inflation und längerfristig hoher Zinsen als zu niedrig empfinden und deshalb vermehrt längerfristige Staatsanleihen verkaufen würden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...