Die Erste Bank stattet eine Finanz-KI zur verständlichen Vermittlung von Finanzwissen. Unter dem Namen "Financial Health Prototype" auf www.erstebank.ai beantwortet die KI Finanz-bezogene Fragen, wie etwa Was ist der Unterschied zwischen Aktien, Fonds und Anleihen? Worin besteht der Unterschied und was haben sie gemeinsam? "Gefüttert" wird der Chatbot mit den Inhalte aus sämtlichen Webseiten, Publikationen und Wissensunterlagen der Bank, die in eine digitale Wissensdatenbank eingespeist wurden. Insgesamt umfasst die Datenbank über 3.400 Einträge. Erste Bank-CEO Gerda Holzinger-Burgstaller: "Vermögensaufbau und Wohlstandsentwicklung erfordert gute Kenntnisse über Finanzen und den Umgang mit Geld. Mit dem?Financial Health Prototype ...

