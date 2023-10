Geretsried (ots) -Gustavo Gusto setzt Vertriebs-Expansion fort: Premium-Tiefkühlpizzen jetzt auch im Großhandel erhältlichGustavo Gusto, Hersteller von Premium-Tiefkühlpizzen, ist weiter auf Erfolgskurs und setzt seine Expansion in Deutschland fort. Das Vertriebsnetzwerk umfasst jetzt auch den Fachgroßhandel. "Dies ist die nächste Stufe in unserer Expansionsstrategie", sagt dazu Christoph Schramm, Gründer und CEO von Gustavo Gusto. "Damit können künftig auch Restaurants, Kantinen, Hotels und andere Gastro-Betreiber, erstmals ihren Gästen unsere hervorragende Premium-Tiefkühl-pizzen anbieten. Gerade Pizzen passen perfekt zu den Anforderungen eines modernen Convenience-Foods."Das Angebot von Gustavo Gusto im Großhandel umfasst eine breite Palette von 14 Premium-Tiefkühlpizzen in zwei Sortimentsbereichen. Die große klassische Gustavo Gusto-Tiefkühlpizza mit ca. 30 cm Durchmesser und die etwas kleineren Pizzen der neuen Range Extra Luftig mit rund 24 cm. Dazu gehören u.a. die beliebte Pizza Salame, die Pizza Prosciutto e Funghi, aber auch vegetarische Sorten wie die Pizza Margherita und die Pizza Quattro Formaggi. "Die Gustavo-Gusto-Tiefkühlpizzen sind eine perfekte Ergänzung für Betriebe, die ihren Gästen qualitativ hochwertige Mahlzeiten mit minimalem Zeitaufwand bei der Herstellung bieten wollen", so Schramm.Die Expansion in den Großhandel markiert einen weiteren wichtigen Meilenstein für Gustavo Gusto. Das Unternehmen legt in den nächsten Jahren seinen Fokus verstärkt auf die Erschließung neuer Märkte in Europa und auf die Ausweitung der Vertriebsmaßnahmen in Deutschland.Derzeit sind die Premium-Tiefkühlpizzen von Gustavo Gusto u. a über Fresh Food Services, Metro, Selgros und dem Frischdienst Hirschburger erhältlich.Über Gustavo GustoDie Premium-Tiefkühlpizzen von Gustavo Gusto werden in den Lebensmittelgeschäften in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz angeboten. Darüber hinaus sind die Tiefkühlpizzen im Onlinehandel und im Quick-Commerce in mehreren Ländern zu erhalten, wie beispielsweise in denNiederlanden. Seit September 2023 gibt es die Gustavo Gusto-Tiefkühlpizzen auch im Großhandel in Deutschland.Das Angebot von Gustavo Gusto umfasst eine breite Palette von Premium-Tiefkühlpizzen in zwei Sortimentsbereichen. Die große klassische Gustavo Gusto-Tiefkühlpizza mit ca. 30 cm Durchmesser und die etwas kleineren Pizzen der Sorte Extra Luftig mit rund 24 cm.Gustavo Gusto erhielt bereits zahlreiche Auszeichnungen und Preise. So wurde im Jahr 2022 Gustavo Gusto u.a. zum dritten Mal in Folge als "Top-Marke des Jahres" und für "Höchste Kundentreue" ausgezeichnet, erhielt den "Großen Preis des Mittelstandes" und erreichte im Deutschland Test mit 100 Punkten den Platz 1 für "Höchste Wertschätzung von Verbrauchern".Weitere Informationen unter www.gustavogusto.com, bei Facebook https://www.facebook.com/pizzagustavogusto und auf Instagram https://www.instagram.com/pizzagustavogusto oder an grosshandel@gustavogusto.comPressekontakt:Gustavo Gusto GmbH & Co. KGPressestellePatricia FranziusBöhmerwaldstraße 5582538 GeretsriedTelefon: 08171 90 83 830E-Mail: p.franzius@gustavogusto.comoder grosshandel@gustavogusto.comOriginal-Content von: Gustavo Gusto GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/132585/5618989