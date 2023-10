Sicherer Hafen? Dieses Mal nicht. Seit Wochen steht McDonald's unter Druck, vom Verlaufshoch im Juli hat der Titel 15 Prozent verloren und dabei die 50-, die 100-, die 200-Tage-Linie, eine horizontale Unterstützung und den Aufwärtstrend gerissen. Die Short-Spekulation des AKTIONÄR geht voll auf. Was ist noch drin?War McDonald's in früheren Krise ein beliebter Ort, um seinen Hunger und Durst zu stillen, gibt es nun offensichtlich Zweifel am Wachstum. Laut Citi-Anlyst Jon Tower haben App-Daten zuletzt ...

