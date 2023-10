Am Mittwochmorgen erreichte der DAX einen alarmierenden Stand von 14.948 Punkten, was das niedrigste Niveau seit März darstellte. Diese bedenkliche Entwicklung wurde durch anhaltende Zins- und Konjunktursorgen ausgelöst. Besonders Tech-Titel, zu denen auch der Wasserstoff-Sektor gehört, haben massiv an Wert verloren. Bei Plug Power und Nel sind nun diese Marken wichtig.Auch in den Vereinigten Staaten zeigten der Dow Jones und der S&P 500 eine ähnliche Reaktion und erreichten den tiefsten Stand ...

Den vollständigen Artikel lesen ...