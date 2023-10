Die Dividendenausschüttungen am US-Aktienmarkt sind in den drei Monaten bis September gestiegen, obwohl US-Unternehmen nach Angaben von S&P Dow Jones Indices "vorsichtig" waren. Howard Silverblatt, Senior Index Analyst bei S&P Dow Jones Indices erwartet im vierten Quartal Dividendenausschüttungen auf Rekordniveau.Von Christine IdzelisMarketWatchÜbersetzung: Laura Markus"Die Dividendenzahlungen haben sich im dritten Quartal erholt, nachdem sie im zweiten Quartal zurückgegangen waren", so ...

