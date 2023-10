Hamburg (ots) -Guter Klang und vielfältige Ausstattung - damit wollen moderne Digitalradios punkten. Aber welches Modell kann wirklich überzeugen? COMPUTER BILD schickte zwölf Geräte ins Testlabor.Bei der Bedienung konnte vor allem das TechniSat Digitradio 4 C überzeugen - wegen großer Tasten und einem Farb-Display. Andere Modelle belassen es bei einem eher schnöden Schwarz-Weiß-Display und verzichten auf grafische Anzeigen.Alle Testkandidaten sind für den Digitalempfang per DAB+ geeignet. Wer Musik aus anderen Ländern hören möchte, braucht Internetradio. Sieben Testkandidaten bieten diese zusätzliche Empfangsmöglichkeit. Die Mehrheit der Radios kann obendrein Musik von USB-Sticks und -Festplatten abspielen.Beim Klang überzeugte vor allem das günstige Albrecht DR 890 CD mit seinem warmen und sauberen Sound. Das teure TechniSat Digitradio 602 klingt gemäßigter und ausgewogener, auch wenn Sprache zuweilen etwas verschnupft rüberkommt. Guten Klang und geringen Platzbedarf brachten Ruark und Nubert gut unter einen Hut. Wirklich schlecht klang aber keins der Radios im Test.Den Testsieg verdienen sich das Albrecht DR 890 CD sowie das TechniSat Digitradio 602. Wer ein paar Abstriche beim Klang verkraften kann, findet mit den Preis-Leistungs-Siegern sein Glück, etwa dem Hama DIR3510BTX oder dem Imperial Dabman.Den vollständigen Vergleichstest lesen Sie in der COMPUTER BILD-Ausgabe 21/2023, die ab 6. Oktober 2023 im Handel verfügbar ist.COMPUTER BILD ist für über 10 Millionen Nutzer pro Monat der wichtigste Anlaufpunkt für Technik-Kaufberatung und nutzwertige Tipps in der digitalen Welt. Seit mehr als 25 Jahren liefert COMPUTER BILD ihren Lesern fundierte Einschätzungen zu Technik-Trends und gibt klare Produktempfehlungen - von A wie Android-Smartphone bis Z wie elektrische Zahnbürste. Die Experten der Redaktion bieten bestmögliche Beratung auf Basis unabhängiger Tests aus dem einzigartigen COMPUTER BILD-Labor. Und: Alle Printprodukte der COMPUTER BILD Gruppe sind vom TÜV NORD als klimaneutrale Produkte zertifiziert!Pressekontakt:COMPUTER BILD Digital GmbHAndrea StarkeE-Mail: andrea.starke@axelspringer.deOriginal-Content von: COMPUTER BILD, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51005/5619075