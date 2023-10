Es ist eine bittere Woche für die Ölpreise. Schon am Montag zeigte der Kurs der US-Sorte WTI erste Schwäche, bevor die Bären ihn am Mittwoch um mehr als fünf Prozent nach unten drückten. Davon ließ sich die Aktie von Pantheon Resources allerdings nicht beeindrucken und notiert weiterhin über einer wichtigen Unterstützung - auch dank positiver News.Bereits am Dienstag teilte das Unternehmen mit, dass Großaktionär Michael Spencer seinen Bestand erneut vergrößert hat. Damit hält er nun insgesamt 5,95 ...

