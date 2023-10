Augsburg (www.fondscheck.de) - Die Fürst Fugger Privatbank AG hat für ihre Niederlassung in Mannheim einen neuen Leiter ernannt, so die Fürst Fugger Privatbank AG in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Der Wechsel erfolgt im Zuge einer internen Nachfolgeregelung: Der bisherige Leiter Martin Baumeister wurde zum 30. September in den Ruhestand verabschiedet. Seine Aufgaben hat zum 1. Oktober sein langjähriger Stellvertreter Benno Deutsch übernommen. Er berichtet direkt an Dr. Martin Fritz, Vorsitzender des Vorstands der Fürst Fugger Privatbank. ...

