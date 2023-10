Wien (www.fondscheck.de) - Die Frankfurter Fondsboutique First Private Investment Management ernennt Christian Schuster zum neuen Head of Portfolio Management, so die Experten von "FONDS professionell".Damit übernehme Schuster die Leitung der beiden Teams für Portfolio Management sowie Research und folge auf Martin Brückner. Dieser werde sich in seiner Rolle als Chief Investment Officer in Zukunft stärker auf strategische und kommunikative Herausforderungen sowie das Management der Multi-Strategy-Portfolios konzentrieren, wie die Gesellschaft mitteile. ...

