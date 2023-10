Berlin (ots) -Zur Ankündigung des Vizepräsidenten der EU-Kommission, Maros Sefcovic, in dieser Amtsperiode nur noch eine von vier geplanten Revisionen der Tierschutzgesetzgebung umzusetzen, erklärt Mahi Klosterhalfen, Präsident der Albert Schweitzer Stiftung für unsere Mitwelt:"Die EU-Kommission tritt den Willen von Millionen Bürger:innen mit Füßen. Ursula von der Leyer und Stella Kyriakides hatten Neuregelungen nicht nur bei Tiertransporten versprochen, sondern auch bei den EU-Tierschutzvorschriften, der Schlachtung und der Kennzeichnung von Tierprodukten. Dieses Versprechen bricht die Kommission nun. Damit missachtet sie den Ruf nach mehr Tierschutz von Millionen Menschen, die sich an den Europäischen Bürgerinitiativen End the Cage Age und Fur Free Europe beteiligt hatten.Zahlreiche wissenschaftliche Gutachten - unter anderem von der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) - haben bereits bestätigt, dass eine umfassende Überarbeitung der EU-Tierschutzregeln dringend notwendig ist. Zudem unterstützen auch viele EU-Mitgliedsstaaten und das Europäische Parlament die Novellierung. Jetzt noch weitere Prüfungen und Gespräche anzuberaumen, wie Sefcovic angekündigt hat, verschwendet kostbare Zeit für Milliarden Tiere, die in der Massentierhaltung leiden."Pressekontakt:Diana von WebelAlbert Schweitzer Stiftung für unsere Mitwelt+49 30 400 54 68-15presse@albert-schweitzer-stiftung.deOriginal-Content von: Albert Schweitzer Stiftung für unsere Mitwelt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/55647/5619102