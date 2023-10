Der spektakuläre Kursanstieg in der Pandemie war für den Spezialisten der Videokommunikation die Sensation in 2020: Von 70 bis 540 $. Derzeitiger Stand nun wieder 65/67 $ vor diesen Fakten:Aktueller Quartalsumsatz 1,14 Mrd. $ und ein Gewinn zwischen 4,60 und 4,70 $ je Aktie im aktuellen Fiskaljahr nebst späterer Gewinnerwartung von erwarteten 10 % p. a.: 74 % der Analysten in New York plädieren für halten, nur 20 % sind für einen Kauf. Das durchschnittliche Kursziel wird mit 82,35 $ ermittelt. Geduld ist gefragt.Das Geschäftsmodell von ZOOM wird nicht mehr in Zweifel gezogen. Sensationen wie im Pandemiejahr lassen sich aber nicht wiederholen, doch Kursziele bis 110 $ sind charttechnisch im Momentum relativ leicht zu erkennen. Die nächsten Quartalszahlen sind dafür der Test. Wir verbilligen unsere Position um etwa 20 %. Denn fest steht: Videokonferenzen sind unverzichtbar.Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen Actien-Börse. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.Mehr dazu lesen Sie in der aktuellen Actien-Börse Nr. 40! Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo oder im Einzelbezug auf www.bernecker.info und über unsere Bernecker-App.Weitere Themen der Actien-Börse Nr. 40 u. a.:++ Die deutsche Chemie wandert nicht aus, aber baut um++ TUI - Eine neue Wette?++ Die deutsche Energieszene wird kritisch++ Der private deutsche TV-Markt fuhr in den letzten Monaten in die tiefsten Etagen++ Steckt RWE in einer politischen Schieflage?Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info