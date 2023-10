Politikchaos, widersprüchliche Daten, Kursschwankungen: Der Stresspegel an den Börsen steigt und steigt. Es droht ein dickes Ende An den Börsen herrscht alles andere als Partystimmung: Der Deutsche Leitindex DAX rutscht von Minus zu Minus. Nicht viel besser läuft es in den USA, wo mit Dow Jones, S & P 500 und Nasdaq 100 alle drei großen Indizes nachgeben. Historisches Politchaos in den USA und weiter anhaltende Zinsängste vermiesen die Stimmung. ...

