Gewiss, Taurus würde der Ukraine einen militärischen Vorteil verschaffen. Scholz muss jedoch auch bedenken, was auf dem Spiel steht. Mit seiner Reichweite könnte Taurus weit auf russischem Gebiet eingesetzt werden. Mit Geoinformationsdaten aus Deutschland. Das wäre eine neue Dimension. Manche Völkerrechtler haben Bedenken. Eine Reichweitenbegrenzung wäre zwar möglich, doch die Ukraine hat pfiffige Rüstungs- und IT-Spezialisten, für die das kein großes Hindernis darstellen dürfte. Mag sein, dass die Ukraine sich bisher an die Vorgaben gehalten und Waffen aus dem Westen so wie vereinbart eingesetzt hat. Was aber ist, wenn der militärische Druck zu groß wird? Oder wenn Präsident Selenskyj, aus welchem Grund auch immer, nicht mehr wäre? Würde sich ein Nachfolger an die Zusagen gebunden fühlen? Man mag sich nicht vorstellen, wenn ein Taurus-Flugkörper als Racheakt auf Moskau oder eine andere große Stadt abgefeuert würde.



