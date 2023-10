Straubing (ots) -



Es ist schon ziemlich mysteriös: AfD-Chef Tino Chrupalla bricht bei einem Wahlkampfauftritt zusammen, von einem Einstich ist die Rede, von einer Nadel, die Staatsanwaltschaft spricht von einer Schwellung am Oberarm. Wurde er Opfer eines Anschlags? Co-Chefin Alice Weidel hat wegen einer angeblichen Bedrohungslage einen Wahlkampfauftritt abgesagt und in einem Video bedauert, dass sie nicht bei ihren Parteifreunden sein konnte, wurde aber auf Mallorca gesichtet. Kein Wunder, dass da Zweifel am Ernst der Lage aufkommen. War womöglich alles nur aufgebauscht, um sich kurz vor der Wahl interessant zu machen? Um Zeit für die Familie zu haben? Die Polizei stützt die AfD-Version jedenfalls nicht.



