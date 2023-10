PayPal hat in dieser Woche bekanntgegeben, dass Nutzer ihre PayPal- oder Venmo-Bezahlkarten künftig auch in der Apple Wallet hinterlegen und zum Bezahlen via Apple Pay verwenden können. Morgan-Stanley-Analyst James Faucette erwartet davon zwar keinen schnellen finanziellen Auswirkungen, spricht aber dennoch von einem "entscheidenden Schritt".Wie PayPal am Dienstag mitteilte, können US-Nutzer der Debit- und Kreditkarten von PayPal und Venmo diese künftig mit der Apple Wallet verknüpfen und bei Zahlungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...