Artnet begrüßt Martina Batovic als Co-Head für Nachkriegs- und Zeitgenössische Kunst Sie ist die ehemalige Leiterin des Dorotheums in Großbritannien: Martina Batovic wird den Bereich Nachkriegs- und Zeitgenössische Kunst bei Artnet Auctions als Co-Head aus dem Büro in London leiten. New York/ London, 5. Oktober 2023: Artnet AG, die führende Plattform für Daten und Medien des Kunstmarktes und globaler Online-Marktplatz für bildende Kunst, freut sich, Martina Batovic als Co-Head Post War & Contemporary Art bei Artnet Auctions begrüßen zu dürfen. Mit mehr als 15 Jahren Erfahrung in führenden Galerien und Auktionshäusern wird Martina Batovic die Präsenz von Artnet Auctions in Großbritannien und Europa stärken. "Ich freue mich sehr auf die Aufgabe, das europäische Team der Abteilung Nachkriegs- und Zeitgenössische Kunst bei Artnet zu leiten. Artnet verfügt über eine beispiellose Markenstärke und einen hohen Bekanntheitsgrad, und die Auktionen des Unternehmens sind in den letzten Jahren von Erfolg zu Erfolg geeilt. Online-Kunstauktionen nehmen weltweit immer stärker zu, und ich freue mich darauf, diese Entwicklung weiter voranzutreiben und zusammen mit meinen Kollegen eine unverzichtbare Plattform für den Kauf und Verkauf von Kunstwerken auf Auktionen schaffen zu können", sagte Martina Batovic. Zuvor war sie sieben Jahre in der Auktionswelt aktiv, zuletzt als Leiterin des Dorotheums in London, wo sie das Geschäft in Großbritannien und die Kundenbasis für das Auktionshaus aufbaute. Davor war sie Spezialistin für die Bereiche Nachkriegs- und Zeitgenössische Kunst bei Bonhams. Martina Batovic nimmt regelmäßig an Konferenzen teil, ist Sprachrohr der Branche und aktive Mitwirkende in der Welt der Zeitgenössischen Kunst, darunter auch bei der PEER UK, wo sie derzeit als Treuhänderin tätig ist. "Es freut uns sehr, dass wir unsere innovativen Technologielösungen mit der kuratorischen Kompetenz und Marktexpertise von Martina Batovic kombinieren können", sagte Colleen Cash, SVP, Marketplace."In diesem sich stetig wandelnden Kunstmarkt ist uns bewusst, dass unser Expertenteam an strategischen Standorten ein echter Gewinn ist. Martina Batovic ist gut positioniert, um unsere Expansion in Großbritannien und Europa zu leiten. Dabei steht ihr ein globales Führungsteam zur Seite, um unsere Kategorie Nachkriegs- und Zeitgenössische Kunst weiterzuentwickeln und neu zu positionieren und so zum Erfolg zu verhelfen." Mit einem facettenreichen Blick auf die Branche hat Martina Batovic in allen wichtigen Bereichen des Marktes gearbeitet: Auktion, Galerie und Beratung. Seit Mai 2021 ist sie Gründerin und CEO von Artisan Art Intelligence, einer innovativen und strategischen Beratungsgesellschaft mit Fokus auf Privatverkäufen, Marktintelligenz und Kunsterziehung. Aufbauend auf ihre umfassende Branchenerfahrung unterstützt Martina Batovic Kunden bei der Umsetzung ihrer Ansprüche als Akteure in der Kunstwelt. Aufgrund der Vorreiterrolle bei Online-Transaktionen ist der Artnet Marketplace ideal positioniert, um die Verlagerung in Richtung Online-Transaktionen innerhalb der Kunstindustrie für sich zu nutzen. Angesichts von Berichten der wichtigen Auktionshäuser, dass der Großteil ihrer Auktionsgebote online erfolgt und 78% der Kunstsammler im Jahr 2022 Kunst online erworben haben, ist die Zukunft der Kunstwelt eindeutig digital. Artnet ist einzigartig positioniert, um Kunstsammlern und Fachleuten mithilfe umfangreicher Daten und Informationen eine unvergleichliche, ganzheitliche und transparente Benutzererfahrung und Service zu bieten, was sowohl Käufern als auch Verkäufern zugutekommt. Blättern Sie mit einem Klick durch Artnet Auctions Über Artnet Artnet hat jährlich 60 Millionen Einzelnutzer und ist damit die größte globale Plattform für Kunst. Seit der Gründung 1989 hat Artnet die Art und Weise revolutioniert, wie Menschen heutzutage Kunst entdecken, recherchieren und sammeln. Die Marktdaten von Artnet sind eine wichtige Ressource für die Kunstbranche. Sie umfassen mehr als 16 Millionen Auktionsergebnisse und KI- und ML-gesteuerte Analysen, die ein beispielloses Maß an Transparenz und Einblick in den Kunstmarkt bieten. Der Marktplatz von Artnet verbindet führende Galerien und Auktionshäuser mit unserem globalen Publikum und bietet eine kuratierte Auswahl von über 280.000 Kunstwerken, die weltweit zum Verkauf stehen. Artnet Auctions, die revolutionäre Online-Auktionsplattform, bietet eine unvergleichbare Reichweite, Liquidität und Effizienz. Artnet News berichtet mit aktuellen Analysen und Expertenkommentaren über Ereignisse, Trends und Akteure, die den globalen Kunstmarkt prägen. Artnet News ist die meistgelesene Nachrichtenplattform in der Kunstbranche mit einer schnell wachsenden und engagierten Leserschaft. Das breite synergetische Produktangebot von Artnet bietet ein umfassendes Ökosystem, das den modernen Kunstmarkt antreibt und informiert. Artnet AG ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert, dem Segment mit den höchsten Transparenzstandards. Der Großteil der operativen Geschäftstätigkeit wird in New York durch die hundertprozentige Tochtergesellschaft Artnet Worldwide Corporation abgewickelt. Sie wurde 1989 gegründet und hat dort ihren Sitz. Artnet Worldwide Corporation besitzt eine Tochtergesellschaft mit Sitz in London, die Artnet UK Ltd. Weitere Nachrichten und Veröffentlichungen für Investoren ISIN: DE000A1K0375 LEI: 391200SHGPEDTRIC0X31 Ansprechpartnerin: Sophie Neuendorf, Vice President, Artnet sneuendorf@artnet.com



