Mainz (ots) -Ab 3. November als vorletzter "ARD Debüt"-Film der diesjährigen Staffel in der ARD Mediathek / am 5. November 2023 um 23:35 Uhr im ErstenDer elfte "ARD Debüt"-Film aus der Nachwuchsreihe 2023, "Die Adern der Welt" (rbb/ARTE), wird am Sonntag, 5. November, um 00:05 Uhr im Ersten ausgestrahlt und steht zwei Tage vor bis 28 Tage nach der Ausstrahlung im Ersten zum Abruf in der ARD Mediathek bereit."Die Adern der Welt" ist eine berührende, generationsübergreifende und bildgewaltige Familiengeschichte von Regisseurin und Drehbuchautorin Byambasuren Davaa, die schon mit ihrem Film "Die Geschichte vom weinenden Kamel" eine märchenhafte Erzählung mit betörenden Bildern auf die Leinwand gebracht hat.Bei den 70. Internationalen Filmfestspielen Berlin 2020 feierte "Die Adern der Welt" in der Sektion GENERATION seine Weltpremiere, ging als Beitrag von der Mongolei bei der Oscarverleihung 2021 in der Kategorie Bester Internationaler Film ins Rennen und erhielt den Deutschen Filmpreis 2021 als Bester Kinderfilm.Zum Inhalt:In der mongolischen Steppe lebt der elfjährige Amra mit seiner Mutter Zaya, seinem Vater Erdene und seiner kleinen Schwester Altaa ein traditionelles Nomadenleben. Während sich Zaya um die Ziegenherde kümmert und Erdene als Mechaniker und durch den Verkauf von Käse auf dem lokalen Markt sein Geld verdient, träumt Amra einen ganz anderen Traum: Er will ins Fernsehen und bei der Show "Mongolia's Got Talent" auftreten. Doch das friedliche und ursprüngliche Leben der Familie wird durch das Eindringen internationaler Bergbauunternehmen bedroht, die den Lebensraum der Nomaden rücksichtslos zerstören. Erdene ist der Anführer derer, die sich der Ausbeutung widersetzen. Ein tragischer Unfall ändert jedoch alles. Plötzlich muss Amra den Kampf seines Vaters fortsetzen. Er tut dies mit der Klugheit und der unbekümmerten Gewitztheit eines elfjährigen Jungen ...Zu den Dartseller*innen gehören Bat-Ireedui Batmunkh (Amra), Enerel Tumen (Zaya), Yalalt Namsrai (Erdene), Algirchamin Baatarsuren (Altaa), Purevdorj Uranchimeg (Bataa), Alimtsetseg Bolormaa (Oyunaa), Batzorig SukhBaatar (Zorigoo) u.v.a.Buch und Regie: Byambasuren Davaa, Produzent*innen: Eva Kemme, Ansgar Frerich, Tobias N. Siebert (BASIS BERLIN Filmproduktion) in Ko-Produktion mit Mongol TV (Nomin Chinbat, Bat Erdene Gakhuyag), Redaktion: Cooky Ziesche (rbb), Birgit Kämper (ARTE), Manuel Tanner (rbb/ARTE), gefördert von der Beauftragten für Kultur und Medien, der Filmförderanstalt und dem DFFF.Im Vorführraum des Ersten steht akkreditierten Journalist:innen "DIE ADERN DER WELT" (https://presse.daserste.de/video/vorfuehrraum/index.html) zur Ansicht zur Verfügung. Eine Übersicht über die gesamte diesjährige "ARD Debüt"-Staffel gibt ein ausführliches Presseheft im Presseservice unter https://presse.daserste.de.Fotos über www.ardfoto.dePressekontakt:Dr. Lars JacobARD ProgrammdirektionPresse und InformationTel.: 089/558944-898E-Mail: lars.jacob@ard.deOriginal-Content von: ARD Mediathek, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153003/5619192