Der Abverkauf langlaufender US-Staatsanleihen nimmt alarmierende Ausmaße an und enttäuscht all diejenigen, die auf fallende Zinsen gesetzt haben.Zur Einordnung folgender Vergleich: Derzeit verzeichnen Staatsanleihen mit langer Duration - also einer Laufzeit von 20 Jahren und mehr - stärkere Einbrüche als der S&P 500 in einer seiner schwersten Stunden, nämlich der Finanzkrise von 2007 bis 2009. Exchange-Traded-Funds (kurz: ETFs), die diese langlaufenden US-Anleihen bündeln, weisen seit August 2020 einen Kursrückgang von 58% auf, während der Aktienmarkt in der globalen Finanzkrise "nur" um 56% fiel. Dieser historische Abverkauf könnte gravierende Auswirkungen haben, da insbesondere Pensionskassen, Versicherungen und Banken in großem Umfang in diese als sicher geltenden Papiere investieren. Sie dienen als Sicherheiten für enorme Kredite im gesamten Finanzsystem. ...

