Nach einer Erholung im späten US-Handel am gestrigen Mittwoch, werden Anleger heute bereits wieder vorsichtiger. Der DAX schließt 80 Punkte tiefer und damit um 0,2 Prozent tiefer bei 15.070 Punkten. Damit konnten die Bullen immerhin die psychologisch wichtige 15.000-Punkte-Marke zum Handelsschluss verteidigen. Auch in den USA stehen die Indizes unter Druck, besonders Tech-Titel sind rot.An der Wall Street dürften die Anleger die Erholungsgewinne vom Vortag am Donnerstag wohl schnell wieder versilbern. ...

