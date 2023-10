Der deutsche Immobilienmarkt kämpft seit längerem mit eigenen Problemen. Da wirken die Notenbankpolitik in den USA und der drohende Kollaps des chinesischen Markts nur noch verstärkend. Sind wir bereits direkt betroffen oder sind Untergangs-Mythen fehl am Platz? In der Krise lauern bekanntlich Chancen, so heißt es immer. Aber manche Krise könnte einem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...