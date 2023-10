Wie wäre es, die Versorgung der Bürger:innen mit Drohnen sicherzustellen, die Lebensmittel und andere Waren des täglichen Bedarfs liefern? Diese Idee wird in einer deutschen Region jetzt auf den Prüfstand gestellt. Ein Pilotprojekt der Frankfurt University of Applied Sciences und der Firma Wingcopter wurde jetzt in Südhessen gestartet. In Michelstadt im Odenwald will man zusammen mit Rewe, Vodafone und Riese & Müller auf Drolex setzen, eine "Drohnen-Lastenrad-Express-Belieferung". ...

