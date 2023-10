EQS-Ad-hoc: Einhell Germany AG / Schlagwort(e): Umsatzentwicklung/Prognoseänderung

Einhell Germany AG: Vorläufige Geschäftszahlen zum 30. September 2023 / Anpassung der Prognose



05.10.2023 / 18:44 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Vorläufige Geschäftszahlen zum 30. September 2023 / Anpassung der Prognose Die im Prime Standard der Deutschen Börse AG notierte Einhell Germany AG (ISIN: DE 0005654933) gibt folgendes bekannt: Nachdem der Einhell Konzern in den vergangenen 5 Jahren ein Umsatzwachstum von ca. 87% erzielt hat, wird der Konzern im Jahr 2023 seine geplanten Wachstumsziele nicht erreichen. Nach Vorliegen der vorläufigen Umsatzzahlen zum 30. September 2023 konnte der Einhell-Konzern im Zeitraum Januar - September 2023 einen Umsatz von ca. 750 Mio. Euro (Vj. 805,7 Mio. Euro) erzielen. Ein stärkerer Euro im Vergleich zu Währungen wesentlicher ausländischer Tochtergesellschaften führt rechnerisch zu einem in Euro niedrigeren Umsatz. Alleine aus dem australischen Dollar und aus dem kanadischen Dollar wird sich aus der Umrechnung ein voraussichtlich um ca. 15 Mio. Euro niedrigerer Umsatz ergeben. Nach dem sehr verhaltenen und unter den Erwartungen liegenden Geschäftsverlauf im 3. Quartal 2023 korrigiert der Einhell-Konzern seine Prognose zum Jahresende. Es wird für das Geschäftsjahr 2023 nun mit Umsätzen in Höhe von EUR 1,0 Mrd. (bisher ca. EUR 1,06 Mrd.) sowie einer Rendite vor Steuern von ca. 8,0% gerechnet. Vor allem in Deutschland konnten die geplanten Umsätze nicht erreicht werden. Die Kunden bauen hier zunächst weiter ihre Lagerbestände ab. Dies hat zur Folge, dass die Bestellungen nicht wie erwartet getätigt werden. Die Kunden ihrerseits erzielen jedoch im Markt gute Abverkäufe mit den Produkten von Einhell. So konnte nach nun vorliegenden DIY-Marktzahlen aus dem ersten Halbjahr die Marke Einhell vor allem bei den akkubetriebenen Geräten sogar weiter Marktanteile gewinnen. Dies spricht für die Stärke der Marke Einhell. Für das Jahr 2024 ist der Einhell Konzern aus heutiger Sicht aber sehr zuversichtlich. Die Umsätze sollten nach einer Normalisierung der Bestände bei den Kunden wieder wachsen. Aufgrund der jüngsten Gewinnung von wichtigen Neukunden und zusätzlichen neuen Produkt-Listungen wird eine weitere Erhöhung der Präsenz der Marke Einhell erwartet. Eine Beruhigung an den Devisenmärkten wird sich zudem positiv auf die Umsatzentwicklung auswirken. Landau/Isar, 05. Oktober 2023 Der Vorstand



Ende der Insiderinformation



05.10.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com